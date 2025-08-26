روژان دلیر، در ششمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک فوناکوشی شوتوکان بانوان به میزبانی تهران دو نشان طلا کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک فوناکوشی شوتوکان بانوان در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.

در این رقابت‌ها، روژان دلیر کاراته کا کیش در رده نونهالان، وزن منفی ۴۷ کیلوگرم در بخش‌های کاتا و کومیته انفرادی موفق شد دو نشان طلای این دوره را از کسب کند.

آذر صنم‌بری از کیش در تیم داوری رقابت‌ها قضاوت مسابقات را بر عهده داشت.