به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در جلسه قرارگاه پشتیبانی و راهبری مساجد استان سمنان گفت : فعال سازی مساجد در عملیات امداد اجتماعی ضرورت و هنر قرارگاه راهبری مسجد تسهیل‌گری و پشتیبانی است .

وی با ب تاکید بر لزوم اولویت گذاری رفع موانع و تسهیل امور مردم در مساجد گفت : برهمین اساس با اجرای طرح محراب بیش از ۱۰ هزار مسجد منتخب در شهر‌ها فعال و شناسایی شده و به عنوان الگوی رفع مشکلات و خدمتگذاری به مردم معرفی می شوند .

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان هم در این جلسه بر لزوم تببین جایگاه واقعی مسجد ، افزایش کیفیت مدیریت و برنامه ریزی برای امور مساجد با محوریت مردم تاکید کرد .

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی گفت: فعالیت یک روحانی اثرگذار در مسجد نقش تعیین‌کننده در آن محله دارد و مسجد را به عنوان مکانی برای تسهیلگری و رفع مشکلات محله با محوریت امام جماعت معرفی خواهد کرد.

استاندار سمنان هم در این جلسه گفت: ضروری است برای مدیریت مساجد نهاد‌های عضو قرارگاه پشتیبانی مساجد تلاش بیشتری کنند.

محمد جواد کولیوند افزود: مساجدی که قابلیت تجاری سازی دارند کمک میکنیم تا به درآمد زایی برسند و برای بهتر اداره شدن مساجد ، تغییر اعضای هیات امنا بعد از پایان دوره فعالیت آنها ضروری است .

برگزاری دوره‌های آموزشی برای امامان جماعت مساجد ، شناسایی نیاز‌ها و مشکلات محلات و یکپارچگی فعالیت‌ها در مساجد از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.