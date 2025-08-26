بانک مرکزی تاکید کرد:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی تاکید کرد: بابک زنجانی تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده است و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست همه بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، این بانک در اطلاعیه خود تاکید دارد: بهرغم چندین بار اعلام علنی و نامههای رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه میدهد.
محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.
بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسوول ارزشگذاری محموله نیکلهای امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آن را فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.
موارد مربوطه بصورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضاییه اعلام شده است.
ضمنا درخصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت گرفته است.