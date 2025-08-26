محمد تیموری از نیرو‌های خدوم سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان، حین انجام مأموریت کاری خود در میدان بسیج گرگان، به یک کیف پول حاوی مدارک شناسایی، وجه نقد و طلا برخورد.

امانتداری در میدان بسیج؛ کیف پر از طلا و مدارک به صاحبش برگشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، وی بدون لحظه‌ای تردید، موضوع را پیگیری کرده و پس از شناسایی صاحبان کیف که از مسافران اهل شیراز بودند، آن را به طور کامل به ایشان بازگرداند.

صاحبان کیف با قدردانی ویژه از این اقدام، خوشحالی و آرامش خود را از بازگشت مدارک و اموالشان ابراز داشتند.

این رفتار ارزشمند نشان داد که همکاران فضای سبز شهرداری گرگان، علاوه بر تلاش شبانه‌روزی برای زیبایی و سرسبزی شهر، در ترویج فرهنگ صداقت، امانتداری و اعتماد اجتماعی نیز الگو و پیشگام هستند.