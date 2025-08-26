با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء آگاهی عمومی، طرح توزیع کتاب رایگان در مناطق کم برخوردار شهرستان کهگیلویه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون استان گفت: این برنامه به منظور تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه و بهره‌مندی از کتاب‌ طراحی شده است.

مریم سادات افزود: طرح "بر بال دانایی" در مناطق کم‌برخوردار، گام بلندی در ترویج فرهنگ کتابخوانی کودکان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: در این طرح نشست‌های کتابخوانی با حضور نویسندگان، مسابقات کتابخوانی برگزار و کتاب‌های رایگان بین مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان توزیع می‌شود.