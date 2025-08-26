اجرای طرح "بر بال دانایی" در مناطق کمبرخوردار شهرستان کهگیلویه
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء آگاهی عمومی، طرح توزیع کتاب رایگان در مناطق کم برخوردار شهرستان کهگیلویه اجرا شد.
مریم سادات افزود: طرح "بر بال دانایی" در مناطق کمبرخوردار، گام بلندی در ترویج فرهنگ کتابخوانی کودکان و نوجوانان است.
وی ادامه داد: در این طرح نشستهای کتابخوانی با حضور نویسندگان، مسابقات کتابخوانی برگزار و کتابهای رایگان بین مردم و به ویژه کودکان و نوجوانان توزیع میشود.
کارشناس آفرینشهای ادبی کانون استان گفت: هدف اصلی این طرح، کاهش محرومیت فرهنگی و ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان است که در اولین اقدام در مناطق دیشموک و سرفاریاب جرا شد.