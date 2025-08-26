پخش زنده
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: نیمی از مدارس کشور مربی پرورشی و مشاور ندارد که جذب بخشی از این نیروها در دستورکار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صادق حسین زاده ملکی که در مراسم بهرهبرداری اتاق درس تربیت بدنی دبستان امام خمینی، کافه گفتوگوی دخترانه و بازدید از اردوگاه دانش آموزی شهید چمران بجنورد شرکت کرده بود، بر اهمیت تربیت تمامساحتی نسل آینده ساز تاکید کرد و گفت: ۱۹ سال از قانون احیای مربیان پرورشی و مشاور در سطح مدارس میگذرد، اما این قانون به خوبی اجرایی نشده است.
وی افزود: دانش آموزان نیازمند مربیان پرورشی و مشاور هستند و باید جذب این نیروها با جدیت دنبال شود و امیدواریم با جذب نیروهای جدید در سال تحصیلی پیش رو تا ۳۰ درصد نیاز را کاهش دهیم.
حسین زاده ملکی اردوهای سالم و امن را برای دانش آموزان ضروری دانست و گفت: تلاش میکنیم تا کیفیت برنامههای فرهنگی، اردویی و تفریحی برای دانش آموزان افزایش یابد.