به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این بخش از جشنواره نمایش‌های «خان، یاشار، جزیره ۱۳۰» به ترتیب با کارگردانی اکبر سبیلان، فریدون سید سیاح و رضا محمدخانی از ارومیه به همراه آثار نمایشی «خر پشتی» به کارگردانی حجت قاسم نژاد از شهرستان تکاب، «پل آهنی» با کارگردانی سلطانعلی دریادل از شهرستان خوی، «چند قدم با من بیا و روز نرگس» به ترتیب به کارگردانی آرزو قاسم‌زاده و شهریار نیریز نقدهی از شهرستان‌های ماکو و نقده با حضور «پدرام رحمانی، حدیثه راد و یاور باقری» به عنوان داوران این مرحله بازبینی می‌شوند.

بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره آثار منتخب نمایشی از ۱۵ شهریور تا ۴ مهر سال جاری در شهر محل تولید اثر در قالب پنج تا هفت اجرا بر روی سن رفته و داوری می‌شوند که در این راستا مراسم پایانی و معرفی برگزیدگان و نفرات برتر هشتم مهرماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر حوزه هنری آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

فراخوان نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» دی ماه سال گذشته منتشر شد که در این راستا ۲۰ عنوان نمایشنامه از هنرمندان تئاتر استان آذربایجان غربی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید که از این تعداد ۱۰ عنوان نمایشنامه بعد از بازخوانی متن‌های ارسال شده جهت حضور در مرحله بازبینی انتخاب شدند.

نخستین جشنواره استانی تئاتر «روشنا» به همت واحد نمایش حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی هنری استان با هدف معرفی زیست بوم فرهنگی هنری استان آذربایجان غربی، شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار آن، سنت‌ها و آداب و رسوم منطقه و اتفاقات تاریخی مهم استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود.