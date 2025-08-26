فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان ایست و بازرسی ۱۷ شهریور هنگ تایباد هنگام بازرسی مسافران در بخش ورود به کشور به این دو تبعه افغانستان مشکوک شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

سردار مجید شجاع افزود: این دو نفر که با بلعیدن ۱۸۰ بسته هروئین پودری، قصد قاچاق آن را به داخل خاک ایران داشتند تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: همچنین مرزبانان هنگام کنترل خودرو‌های سواری در قسمت ورود به کشور، ۶۲۰ گرم مواد مخدر تریاک از یک نفر تبعه افغانستانی کشف و متهم رابه مراجع قضایی تحویل دادند.

سردار شجاع افزود: قاچاق مواد مخدر صنعتی از افغانستان در حال افزایش است، اما با تلاش مرزبانان از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری می‌شود.

استان خراسان رضوی از شرق حدود ۳۰۲ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد.

تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.