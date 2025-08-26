به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از سر دهنه آب روستای پرچور در بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد هستیم، این پروژه نقش بسیار مهمی در کنترل و تنظیم آب آبیاری حدود ۸۰ هکتار از اراضی زراعی و باغات پایین‌دست ایفا می‌کند.

پودی افزود: با اجرای این طرح حدود ۱۰۰ خانوار کشاورز که مالک این اراضی هستند، از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل ماده ۱۷ ستاد مدیریت بحران تخصیص یافته است، در قالب این طرح، بند اصلی با ارتفاع ۷ متر، ۳۵ متر دیوار حفاظتی، یک سر دهنه فرعی به طول ۴ متر و عرض ۱۰ متر و همچنین ۱۰ متر دیواره مسلح احداث شده است.

رئیس جهاد کشاورزی عباس‌آباد تاکید کرد: این پروژه علاوه بر افزایش بهره‌وری آب، موجب بهبود مدیریت منابع آبی و پایداری تولید محصولات کشاورزی در روستا خواهد شد.