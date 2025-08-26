پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان حفاظت محیطزیست: بازنگری قانون مدیریت پسماند در دستور کار مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس حفاظت محیط زیست کشور گفت: با این که ۲۰ سال از تصویب قانون مدیریت پسماند میگذرد و ضوابط اقتصادی مربوط به پسماندهای پنجگانه تصویب شده، اما به دلایل مختلف اجرایی نشده است.
شینا انصاری گفت: هم اکنون قانون مدیریت پسماند در کمیسیونهای تخصصی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: هدف از این بازنگری، بهبود ضمانتهای اجرایی و افزودن موارد لازم به قانون است تا سریعتر اجرایی شود.
انصاری گفت: همچنین، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، کارگروه ملی مدیریت پسماند را فعال کرده است که پنج جلسه با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و تمامی دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
رئیس حفاظت محیط زیست کشور گفت: در استانها نیز موضوعات مربوط به پسماندها در حال بررسی است و سیاستهای کلی مرتبط با پسماندهای پنجگانه دریافت میشود تا نظارت و پیگیری لازم انجام شود.
شینا انصاری گفت: مسئولیت اجرایی بر عهده وزارت کشور و سازمان شهرداریها است، اما سازمان محیط زیست تمام تلاش خود را برای تصویب و اجرای برنامههای مربوطه میکند.
وی درباره حمایتهای لازم از تالابهای استان و گونههای بومی ( اندمیک) گفت: یکی از تالابهای استان که در سال گذشته در کنوانسیون رامسر ثبت شده است و هم اکنون دو تالاب دیگر نیز به صورت بینالمللی ثبت شدهاند.
برای حفاظت از دیگر تالابها، نیازمند اقدامات حفاظتی و اولویتبندی است. سازمان حفاظت محیط زیست بر حفظ زیستگاههای جانوران و گیاهان در فضای طبیعی تأکید دارد و تمام تلاش خود را برای پایداری این زیستگاهها معطوف کرده است.