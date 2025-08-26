پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: پویایی بخشیدن به شهر علوی موجب تبدیل شدن این شهرک به یکی از قطبهای اقتصادی استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سلحشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید شرکت عمرانی شهر جدید علوی افزود: این شهر قابلیت جذب سرمایهگذاری برای ساخت ویلاباغها دارد و میتواند به مکانی دلنشین برای گردشگری تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: این شهرک باید مانند دیگر شهرهای فعال، بستر کار و اشتغال را برای ساکنان خود فراهم آورد و به یک شهر پویا تبدیل شود.
صادقیپور افزود: استانداری هرمزگان آمادگی همکاری همه جانبه برای ارتقای شهرک علوی دارد.
بیشتر بخوانید؛ توسعه شهر جدید علوی هرمزگان شتاب می گیرد
مدیرعامل جدید شرکت عمرانی شهر جدید علوی گفت: توسعه دسترسیها، تکمیل طرحهای منتهی به آزاد راه شهید رجایی، اتمام خط کشی تونل و محور دسترسی و ارتقاء زیرساختهای ارتباطی از مهمترین برنامههای جدید این شرکت است.
سید ناصر اشرفی افزود: شهر علوی باید به شهری پویا و جذاب تبدیل شود؛ هدفی که تنها با همدلی و همکاری همه ارگانها محقق میشود.
در پایان سید ناصر اشرفی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت عمرانی شهر جدید علوی معرفی و از زحمات حمید صبوریخواه، مدیرعامل پیشین قدردانی شد.
شهر جدید علوی در ۴۸ کیلومتری غرب بندرعباس و در مجاورت بندر شهید رجایی، با هدف اسکان کارکنان صنایع غرب استان و کاهش فشار جمعیتی بر مرکز استان طراحی و در حال توسعه است.