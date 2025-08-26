پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: ۲ هزار و ۱۸۵ واحد مسکن شهری و روستایی در شهرستانهای خراسان شمالی در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید علی میر کریمی گفت: از مجموع واحدهای افتتاح شده، ۲ هزار و ۶۲ واحد روستایی، ۶۰ واحد از طرح مسکن مهر شیروان و ۶۳ واحد از طرح ملی مسکن در شهرک گلستان بجنورد است. وی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته برای این واحدها گفت: برای احداث واحد مسکن روستایی، ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده و ۱۲۳ واحد مسکن شهری نیز با سرمایهگذاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرحها، بخش قابل توجهی از نیاز مسکن در مناطق شهری و روستایی استان برطرف و بسیاری از خانوادهها پس از سالها انتظار صاحب خانه شدهاند.
میرکریمی تاکید کرد: تکمیل و تحویل طرحهای نیمهتمام، تسریع در اجرای طرح ملی مسکن و توسعه خدمات زیربنایی در شهرکهای جدید از جمله اولویتهای این مجموعه است.