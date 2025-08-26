وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشارکت گروه‌های مرجع در سال گذشته گفت: یکی از رویکرد‌های ما تعامل بهتر با گروه‌های مرجع و اصحاب فرهنگ بوده به طوری که حضور گسترده تری از هنرمندان را در جشنواره‌ها دیدیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس صالحی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای دولت، شهید رئیسی، شهید امیرعبدالهیان و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: توفیقی است که برای بار دوم در کنار شما حضور دارم، چرا که این گفت‌و‌گو‌ها میتواند کمک کند به یک فضای روشنتر که مهمترین بخش اجتماعی کشور ماست. به اعتبار حضور در هفته دولت، در ابتدا سعی میکنم چشم اندازی از عملکرد وزارت بیان کنم.

وی افزود: از رویکرد‌های اصلی وزارت فرهنگ در یک سال اخیر این بود که بتوانیم نسبت بهتر و تعامل بیشتری با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه داشته باشیم. به علل مختلف از جمله اتفاقات ۱۴۰۱، میان نظام حکمرانی با هنرمندان، سینماگران و حوزه‌های مختلف هنری فاصله‌ای افتاد؛ به دنبال مقصر نیستیم، اما باید برای توسعه ایران و رفع تهدیدات و اهمیت گروه‌های مرجع تجدید نظر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در جشنواره‌ فجر ۱۴۰۳ ما شاهد اقبال وسیعتر هنرمندانی بودیم که اگر نگوییم قهر کرده بودند، ولی در رویدادها کمتر حضور داشتند؛ اما در حماسه جنگ ۱۲ روزه، هنرمندان زیادی نقش به‌سزایی در مقاومت و دفاع ملی داشتند، که این امر به دلیل مسیر تعاملی وزارتخانه با اهالی فرهنگ و هنر شکل گرفت.

صالحی افزود: اتفاق بزرگی برای ایران پدید آمد و هنرمندان که جان ایران است کم نمی‌گذارند و آمدند پای کار و خوب هم آمدند. ما مسیر رویکردی خودمان را در بحث تغییرات اجتماعی که یکی ازآن‌ها گروه‌های مرجع هستند و اصحاب فرهنگ و هنر، باب تعامل و ارتباط و حس اینکه وزارت فرهنگ، خانه آنهاست ارتباط داشتیم نمیخواهیم بگوییم راضی هستیم، اما مسیر را شروع کردیم.

این مقام مسئول گفت: در اقدامات ما مسیری که در دولت دوازدهم مورد توجه قرار دادیم، این بود که ایران فقط تهران نیست و باید تمام استان‌ها را در تمام زمینه‌ها جدی بگیریم. تمام معاونت‌ها برش بودجه‌ای استانی خود را در سال ۱۴۰۴ ارائه کرده‌اند و هر معاونت موظف است که بگوید چه مقدار برای استان و هر استان چه میزان برای شهرستان در نظر گرفته است.

وی افزود: استانداران در هر استان شورای استانی سینما را تا آخر شهریور ماه تشکیل می دهند و قرار است در این شورا بحث‌های زیر ساختی را دنبال کنند. طرح احداث سینما در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر پیگیری می‌شود.

وزیر ارشاد گفت: کتابخانه‌های سیار در نهاد کتابخانه‌ها جدی شده است و در این یک سال ۲۴ کتابخانه و ۳ موسسه فرهنگی افتتاح شد، ۵ هنرستان زیبا در اوایل مهر افتتاح خواهند شد.

صالحی گفت: مشکل دوم در حوزه اقتصاد فرهنگ، کمبود نقدینگی و پایین بودن گردش مالی در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به دیگر حوزه‌ها، جریان پول در این بخش بسیار محدودتر است. در طرح «فرهنگ‌کارت» که هم‌اکنون در گام اول خود قرار دارد، تلاش شده بخشی از این مشکل کاهش یابد. برای این منظور، ۱۰۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده‌اند تا کارت اعتباری ۱۵ میلیون تومانی بدون سود دریافت کنند و بتوانند در حوزه فرهنگ خرید داشته باشند. این خرید شامل کتاب، موسیقی، تئاتر و سینما خواهد بود و بازپرداخت آن به‌صورت اقساط شش‌ماهه انجام می‌شود. این طرح با همکاری بانک ملت اجرا شده و امکان خرید اعتباری را در حوزه‌های فرهنگی فراهم می‌سازد.

وی گفت: دشمنان ایران بعد از حمله دد منشانه رژیم صهیونیستی، به دنبال انزوای ایران و نمایش تصویری غلط از کشورمان به جهان بودند. معاونت امور رسانه‌ای وزارت ارشاد تلاش کرد تا رسانه‌های خارجی را جذب کند و در جنگ اخیر بیش از ۶۰ خبرنگار خارجی به ایران آمدند و تلاش شد تصویر درستی از جنگ ۱۲ روزه به جهانیان مخابره شود.

این مقام مسئول افزود: سامانه سازمان فرهنگ و ارتباطات که دماوند نام دارد، ۹ هزار محتوای چند رسانه‌ای با نام ایران در آن وجود دارد. طرح «از ایران بگو» تا الان بیش از ۱۵۰ هزار نفر را میزبانی کرده است که مخاطبان خود را در سطح جهان دارند و در این قسمت ما باید بتوانیم روایتگران غیررسمی بیشتری از ایران داشته باشیم.

گفتنی است؛ نشست خبری سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تشریح عملکرد و فعالیت‌های وزارت متبوع در یکسال فعالیت دولت وفاق ملی از ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۴ شهریور با حضور اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران در محل باغ زیبا برگزار شد.