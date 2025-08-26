رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده در راستای افتتاح طرح‌های عرصه سلامت در راستای توسعه مناطق مختلف و محرومیت زدایی، گفت: در این راستا ۲۰ طرح برای هفته دولت امسال تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدامین ولی‌زاد افزود: برای اجرای این تعداد طرح زیرساختی حوزه سلامت آذربایجان‌غربی، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: با افتتاح این طرح ها، افزون بر ۲۶ هزار مترمربع به فضای درمانی و بهداشتی آذربایجان غربی افزوده خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی با اشاره به برنامه ریزی برای افتتاح ۲ مرکز درمانی در شهرستان‌های جنوب استان طی هفته دولت، ادامه داد: فاز توسعه ۲۰۷ تختخوابی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان نقده و بیمارستان ۸۵ تختخوابی ابن سینای اشنویه این دو مرکز را شامل می‌شود.

ولی‌زاد یادآور شد: چهار مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستانهای ارومیه، پیرانشهر و میرآباد، هشت باب خانه بهداشت در شهرستان‌های ارومیه، اشنویه، نقده، پیرانشهر و ماکو و سه پایگاه سلامت در شهرستان‌های مهاباد و نقده از دیگر طرح‌های این بخش هستند.

وی اضافه کرد: همچنین مرکز تسهیلات زایمانی در شهرستان میرآباد به همراه دو پایگاه فوریت‌های پزشکی و اورژانس جاده‌ای در شهرستان‌های باروق و شاهین دژ طی هفته دولت در آذربایجان غربی به بهره‌برداری می‌رسند.