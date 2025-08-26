کشف هزار و ۸۰۰ لیتر روغن موتور قاچاق در الیگودرز
فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۱۸۰۰ لیتر روغن موتور فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: ماموران در اجرای طرح برخورد با کالاهای فاقدمجوز، در محور اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را توقیف کردند.
سرهنگ اسدالهی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۸۰۰ لیتر روغن موتور فاقد مجوز کشف کردند.
فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شده است، گفت: کارشناسان ارزش روغنهای کشف شده را بیش از ۴ میلیارد ریال ارزیابی کردند.