فرمانده انتظامی الیگودرز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۱۸۰۰ لیتر روغن موتور فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

کشف هزار و ۸۰۰ لیتر روغن موتور قاچاق در الیگودرز

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: ماموران در اجرای طرح برخورد با کالا‌های فاقدمجوز، در محور اصفهان - الیگودرز به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را توقیف کردند.

سرهنگ اسدالهی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۸۰۰ لیتر روغن موتور فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شده است، گفت: کارشناسان ارزش روغن‌های کشف شده را بیش از ۴ میلیارد ریال ارزیابی کردند.