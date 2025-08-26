پرونده هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی هنری حسینی دوشنبه شب با تجلیل از نفرات برتر این اشکواره و با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان آمل بسته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هشتمین اشکواره سراسری فرهنگی هنری حسینی به عنوان یکی از بزرگترین رویداد فرهنگی وهنری کشور از نظر دریافت آثارهنری، عصرپنجشنبه ۲۵ مرداد درآستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان آمل آغاز شده بود.

برای هشتمین دوره این اشکواره ملی، حدود ۶۷۰۰ اثر از هنرمندان و فعالان بخش فرهنگ و هنر از استان‌های مختلف ایران و کشور‌های عراق، کویت، بحرین، امارات، ترکیه و ایتالیا در شش بخش "شعر، رسانه، نوا‌های آیینی، عکس، دانش آموزی و تئاتر خیابانی" به دبیرخانه دائمی این اشکواره درشهرستان آمل ارسال شد.

اشکواره حسینی در برنامه‌های سالانه فرهنگی مازندران ثبت می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به موفقیت اشکواره سراسری فرهنگی و هنری حسینی پس از هشت دوره برگزاری، از اقدام‌های اولیه برای ثبت این اشکواره در ردیف برنامه‌های سالانه فرهنگی این استان خبر داد.

محمد محمدی در حاشیه اختتامیه هشتمین اشکواره فرهنگی و هنری حسینی در دانشگاه شمال آمل به خبرنگار صدا و سیما گفت: به رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آمل ماموریت ویژه داده شده تا مستندات مربوط به هشت دوره برگزاری موفق اشکواره حسینی درشهرستان آمل تهیه ودرسند برش فرهنگی مازندران قرار داده شود.

وی افزود: با تدوین این برنامه و ثبت آن در شورای فرهنگی مازندران، از ردیف بودجه‌ای استان نیز درقالب برش فرهنگی استان درسال‌های آینده بهره‌مند خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه متاسفانه در سال‌های گذشته برای ثبت رویداد فرهنگی اشکواره حسینی درسطح استانی وحتی ملی اقدام عملی نشده است، گفت: اشکواره فرهنگی هنری حسینی با رویکرد سراسری به عنوان یک نماد مردمی سازی فرهنگی درعرصه کشوری محسوب می‌شود ونیاز است چنین برنامه‌ای برای حفظ واشاعه وارتقای فرهنگ اسلامی و عاشورایی انجام وتقویت شود.

محمدی اضافه کرد: برنامه فرهنگی همچون اشکواره حسینی درشهرستان آمل با هشت دوره موفق که فعالان بخش‌های مختلف فرهنگی وهنری ازاستان‌های مختلف کشور وحتی خارج از کشور درقالب ارسال اثر گرد هم می‌آورد، شایسته ثبت در فهرست رویداد‌های فرهنگی و ملی کشور را دارد.

بیشترین تعداد آثار دریافتی این دوره مربوط به بخش عکس با ۳هزار و ۱۸۰ اثر از ۳۷۵ عکاس ازاستان‌های مختلف ایران وهمچنین از عراق، کویت و افغانستان بوده است.

در بخش مجموعه عکس:

نفر سوم یاسر محمدخانی

نفر دوم علی اصغر فیض الهی

نفر اول وحید دل سعید

تک عکس:

نفر سوم امیر حسامی نژاد

نفر دوم علی حسن علیزاده

نفر اول پویا بیات

بخش رسانه:

گزارش ویدیویی: رتبه نخست این بخش به "مهدی غلامی" با گزارش" آیین نخل گردانی در سرزمین علویان" اهداء شد.

تیتر: نفر اول، راضیه عباسی از روزنامه جام جم با اثر هفت سال خداحافظ، هفت سال سلام

بخش گزارش: ذکر «حسین» در کوچه سردار؛ پرچم‌ها هنوز نفس می‌کشند" از مجتبی قربانی" از پایگاه خبری بلاغ

گفت‌و‌گو: اول = از خطبه‌های اسارت تا جنگ روایت‌ها از بهناز مقدس پایگاه خبری تحلیلی بلاغ

یادداشت: اول= جا مانده‌ها کربلایی می‌شوند/ حدیثه صالحی از خبرگزاری دفاع مقدس

بخش موسیقی:

تندیس اشکواره، دیپلم افتخار برای موسیقی نمایش؛ به رنگ آسمان «ناصر کریمی نیک" تعلق گرفت.

نمایش:

تندیس ویژه، دیپلم افتخار برای نمایش؛ پولکه گردانی «سرکار خانم رقیه بهارمنش»

تندیس اشکواره، دیپلم افتخار بازیگری برای نمایش به رنگ آسمان «جناب آقای شهرام سلطانی»

بخش کارگردانی:

تندیس اشکواره و دیپلم افتخار برای نمایس نذر مادر از آن " مالک آبسالان" شد.»

تندیس اشکواره و دیپلم افتخار اشکوار به طراح و ایده پرداز نمایش‌های پولکه گردانی و تابوت " مهدی صالحیار" اهداء شد.»

تندیس اشکواره و جایزه ویژه هییت داوران برای نگاه ویژه به پرداخت آیینی و عاشورایی در قالب نمایش عروسکی بوسه بر خون " به " ایوب ماسوری" تعلق گرفت.»

بخش طراحی و پوستر.

تندیس ویژه اشکواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای تولید کیفی اثر با موضوع شهید شاخص اشکواره، شهید دکتر طهماسبی به نمایش روزی روزگاری جبهه‌ها به کارگردانی" حجت الله خادم فر" اهداء شد.

نوا‌های آیینی:

مداحی: نفر اول امیر حسین عباس نیا

امیری خوانی: نفر اول آقای اکبر زرنگه

بخش سرود گروهی: اول گروه سراج - استان خراسان رضوی

بخش نقالی و قصه‌گویی:

نفر اول آقای محمد مهدی مرادی - ساری

بخش شعرخوانی و دکلمه:

نفر اول خانم آویسا نیاکانی - بابل

بخش داستان نویسی:

نفر اول خانم سدنا نصیرایی- بابل

بخش دلنوشته:

نفر اول خانم آیناز آقایی - چهارمحال و بختیاری

به نفرات برتر این اشکواره با حضور مسئولان کشوری واستانی تندیس ویژه اشکواره ولوح تقدیر وجوائز نقدی اهداء شد.