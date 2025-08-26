پخش زنده
طبق اعلام مدیرعامل شرکت توانیر در آستانه هفته دولت ۱۶۹ طرح زیرساختی در حوزه برق به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از توانیر، مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل این شرکت درخصوص طرحهایی که در هفته دولت در حوزه برق به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: ۹۰ پروژه خط و پست انتقال و فوقتوزیع با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح هستند که با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای دستکم ۲۱۰ نفر فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: در بخش تولید نیز ۳۵ نیروگاه مقیاس کوچک با ظرفیت مجموع ۲۷۱ مگاوات به شبکه سراسری افزوده خواهد شد. این نیروگاهها با سرمایهگذاری ۱۱۳ میلیون دلاری بخش خصوصی احداث شدهاند و اشتغال مستقیم برای ۸۰۰ نفر را به همراه خواهند داشت.
وی ادامه داد: در حوزه توزیع نیز ۴۴ طرح با اعتباری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان آماده افتتاح است که نقشی موثر در بهبود کیفیت برقرسانی و کاهش تلفات شبکه ایفا میکند.
مدیرعامل توانیر در پایان گفت: این پروژهها بخشی از برنامه جامع صنعت برق برای اصلاح زیرساختهای حوزه انتقال و توزیع و مقابله با ناترازی انرژی در کشور محسوب میشوند.