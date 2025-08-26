به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

در ساعات اخیر، سرزمین غزه شاهد صحنه دردناک دیگری از سبعیت و وحشی گری رژیم جعلی صهیونی بود و کشتار خونین خبرنگاران حقیقت‌جوی چندین شبکه خبری و خبرگزاری معتبر دنیا از جمله رویترز، آسوشیتدپرس و به‌ویژه شبکه الجزیره در غزه، برگ دیگری از دفتر سیاه جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و خشم کور، کینه عمیق و وحشت رژیم آپارتاید نسبت به صدای حقیقت را نشان داد. این جنایت هولناک، تلاشی مذبوحانه برای خاموش ساختن فانوس روایتگری و بریدن رشته پیوند میان مظلومیت مردم غزه و افکار عمومی جهان است.

اما تاریخ گواهی می‌دهد که خون خبرنگاران شهید، از جوهر هر قلمی گویا‌تر و از تصویر هر دوربینی روشن‌تر خواهد بود. صدایی که خاموشی نمی‌پذیرد و پیام خود را از رگ‌های بریده آنان به میلیون‌ها قلب بیدار منتقل و خون شهیدان حصار‌های سکوت را فرو خواهد ریخت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن همدردی و همبستگی با تمامی آزادگان عرصه رسانه در جهان، اعلام می‌دارد: این خون‌های مطهر، به مشعل‌های بیداری بدل خواهد شد و امت‌ها را استوارتر از همیشه در برابر ظلم و اشغالگری بسیج خواهد کرد. رژیم صهیونیستی باید بداند که با کشتن حقیقت‌نگاران، تنها شعله‌های خشم و مقاومت را فروزان‌تر و راه پیروزی مظلومان را هموارتر می‌سازد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی