دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام مدارس دولتی خوزستان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارهکل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: بر اساس بند «ب» مقررات مالی فرآیند ثبتنام دانشآموزان دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام، به جز هزینه کتابهای درسی و بیمه دانشآموزی، در تمامی مدارس دولتی اعم از عادی، هیأت امنایی، امین و صدرا ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود.
یاسین معتوکی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر این موضوع، هشدار داد: در صورت گزارش تخلف از سوی بازرسان یا شهروندان، با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
او ادامه داد: مدیران مدارس باید به دستورالعملهای ثبتنام پایبند باشند و از دریافت هرگونه وجه در این مرحله خودداری کنند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد گفت: جلب مشارکتهای مردمی تنها پس از آغاز سال تحصیلی در مهرماه، با مصوبه انجمن اولیا و مربیان و تأیید شورای مدرسه مجاز است و در مدارس هیأت امنایی نیز، دریافت هرگونه وجه پس از اعلام نرخ مصوب توسط ادارات آموزش و پرورش امکانپذیر خواهد بود.