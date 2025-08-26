سرپرست اداره فنی و نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: توزیع ۱۸ هزار عدد واکسن آنفلوانزا در شهرستان های مختلف استان آغاز شده و شهروندان می‌توانند از طریق داروخانه‌ها این واکسن را تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛احسان تیموری راد افزود: توصیه ما این است که سالمندان، بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای، زنان باردار و کودکان اقدام به دریافت واکسن کنند.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های عفونی، تزریق واکسن توصیه می‌شود که البته باید با مشورت پزشک و دکتر داروساز برای کودکان بالای ۶ ماه تا سالمندان صورت گیرد.

سرپرست اداره فنی و نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اگر فردی دچار بیماری‌های تب‌دار یا عفونی باشد، باید تا بهبودی کامل، برای دریافت واکسن صبر کند.

وی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان غذا و دارو و همچنین بازگشت زائران از کربلا، توزیع این واکسن نسبت به سال‌های گذشته سریع‌تر انجام شده و خوشبختانه هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم.

تیموری راد یادآور شد: بهترین زمان برای تزریق این واکسن از پانزدهم شهریور تا اوایل آبان است.

وی افزود: قیمت این دارو در حال حاضر۹۱۷ هزار تومان بوده که در صورت مشاهده هرگونه تخلفات احتمالی از قبیل فروش با قیمت بالا و یا عرضه دارو در خارج از داروخانه، شهروندان مراتب را با سامانه تلفنی ۱۹۰ در جریان بگذارند.