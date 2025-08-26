پخش زنده
محمد آقاجانلو با اشاره به تجربه ساخت کارخانه آهن اسفنجی در قزاقستان به وسیله متخصصان ایرانی، از آمادگی برای صادرات خدمات فنی مهندسی به ازبکستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جلسه با رئیس انجمن متالورژی ازبکستان با اشاره به آمادگی این سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و تابعه برای صادرات محصولات زنجیره فولاد ایران به ازبکستان گفت: ارایه خدمات فنی و مهندسی و صادرات مس و آلومینیوم ایران نیز میتواند محور دیگر توسعه همکاریها باشد.
محمد آقاجانلو افزود: ایران علاوه بر قراردادهای منعقد شده با ازبکستان در حوزه آهن اسفنجی؛ آمادگی دارند تا همکاریهای مشترک دیگری را تعریف کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اینکه ایران ظرفیت تولید ۵۰ میلیون تن فولاد و صادرات بیش از ۱۰ میلیون تنی با استفاده از تکنولوژی ایرانی را دارا است؛ افزود: بنابر درخواست ازبکستان؛ شرکتهای ایرانی میتوانند تامین کننده محصولات فولادی مورد نیاز کشور مقصد باشند.
وی با بیان اینکه در زمینه صادرات مس و آلومینیوم نیز آماده همکاری هستیم؛ گفت: ایمیدرو در حوزه بنادر جنوب کشور نیز دارای زیرساخت و ظرفیتهای قابل توجهی برای گسترش تبادلات تجاری با کشورها است.
آقاجانلو با تاکید بر اینکه اکنون شرکتهای معدن و صنایع معدنی معتبر آمادگی صادرات محصولات به ازبکستان را دارند، اعلام کرد: قرارداد با این شرکتها دارای تضمین کیفیت محصولات و امنیت ارسال است و شرکتهای ازبکستانی میتوانند با برگزاری جلسات مشترک با این مجموعه ها؛ نیازهای خود را تامین کنند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد: همکاران ما در حوزه معدن و صنایع معدنی مطابق با دستورات دولت مبنی بر توسعه همکاری ها؛ آماده تحقق این مهم با وزارت معدن و فعالان معدنی کشور ازبکستان هستند.
همچنین رئیس انجمن متالورژی ازبکستان، اعلام کرد: شرکتهای تحت پوشش این انجمن به منظور تامین فولاد مورد نیاز کشورشان، تا پایان سال میلادی قصد خرید ۳۰۰ هزار تن فولاد از ایران را دارند.
گلباخور توجیمیرزایوا، با اشاره به تجربه و فناوری ایران در صنعت فولاد، اظهار امیدواری کرد همکاریها با ایران توسعه یابد و افزود: ظرفیت ساخت کارخانههای فولادی در ازبکستان توسط شرکتهای ایرانی نیز وجود دارد. انجمن متالورژی ازبکستان و شرکتهای ایرانی آماده امضای تفاهمنامههای همکاری برای ارتقا روابط تجاری و صنعتی هستند.
این جلسه که با حضور نمایندگان شرکتهای معدنی ایران در محل ایمیدرو برگزار شد، نویدبخش توسعه روابط مستحکمتر و همکاریهای گستردهتر در بخش معدن و فولاد میان دو کشور است که میتواند به تقویت اقتصاد منطقه و افزایش صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه کمک کند.