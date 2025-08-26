پخش زنده
امروز: -
یادواره شهید والامقام «حسین حیدری» از شهیدان دوران ۸ سال دفاع مقدس در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار و از کتاب «رها در آسمان» مربوط به زندگیپژوهی آن شهید والامقام رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین گرامیداشت و رونمایی از کتاب سردار شهید «حسین حیدری» صبح امروز (دوشنبه) با حضور جمعی از مسئولین، پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس و مقاومت و خانواده و همرزمان شهید در محل سالن کتابخانه مرکزی استان اردبیل برگزار شد.
در این مراسم، «سیدصفیالدین شفیعی»، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، به اهمیت گرامیداشت شهدا اشاره داشته و تولید آثار فاخر و ادبی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت را امری مهم تلقی کرد.
همچنین در ادامه، سردار «غلامعسگر کریمیان»، آزاده دفاع مقدس و همرزم شهید به بیان ویژگیهای بارز آن سردار پرداخته و شهید حیدری را الگوی کامل ایثار و مهربانی معرفی کرد.
در دیگر بخشهای این مراسم، «میرزا علی برمکی» و «محمدجواد خواسته» به عنوان همرزمان شهید به بیان خاطراتی از حسین حیدری پرداخته و ویژگیهای آن شهید را توصیف کردند.
«محمدحسین حسینپور»، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاعمقدس نیز با بیان خاطرات خود از مصاحبه با همرزمان شهید و حس و حال متفاوت او در ۲ سال اهتمام برای تالیف کتاب «رها در آسمان»، از این موضوع ابراز خرسندی کرد.
قرائت قرآن، شعرسرایی و مداحی نیز از دیگر بخشهای این مراسم بودند.