مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ اعلام کرد: تعطیلی ادارات استان تهران در اول شهریور باعث صرفهجویی ۸۹۵ مگاوات معادل برق مورد نیاز بیش از ۹۰۰ هزار مشترک خانگی در تهران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، "کامبیز ناظریان" مدیرعامل این شرکت درباره تعطیلی ادارات در شنبه، اول شهریور گفت: در پی این تعطیلی، صرفه جویی ۸۹۵ مگاواتی در مصرف برق تهران محقق شد که این میزان صرفهجویی، نقشی مؤثری در پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق رسانی در ساعات اوج مصرف داشته.
وی همچنین افزود: این کاهش مصرف ۹ درصدی معادل برق مورد نیاز بیش از ۹۰۰ هزار مشترک خانگی در تهران بوده است.
سخنگوی صنعت برق در استان تهران از همراهی مردم قدردانی کرد و گفت: استمرار مشارکت مردمی به ویژه در قالب استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، رعایت الگوی مصرف و همچنین کاهش استفاده هم زمان از وسایل برقی پرمصرف، نقشی کلیدی در عبور موفق از تابستان خواهد داشت.
ناظریان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامههای مدیریت بار و مانورهای ضربتی پایش مصرف برق در سطح کلانشهر تهران، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق طی تابستان ۱۴۰۴ همچون گذشته به کار بسته است.