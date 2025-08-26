به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، "کامبیز ناظریان" مدیرعامل این شرکت درباره تعطیلی ادارات در شنبه، اول شهریور گفت: در پی این تعطیلی، صرفه جویی ۸۹۵ مگاواتی در مصرف برق تهران محقق شد که این میزان صرفه‌جویی، نقشی مؤثری در پایداری شبکه و کاهش فشار بر تأسیسات برق رسانی در ساعات اوج مصرف داشته.

وی همچنین افزود: این کاهش مصرف ۹ درصدی معادل برق مورد نیاز بیش از ۹۰۰ هزار مشترک خانگی در تهران بوده است.

سخنگوی صنعت برق در استان تهران از همراهی مردم قدردانی کرد و گفت: استمرار مشارکت مردمی به ویژه در قالب استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، رعایت الگوی مصرف و همچنین کاهش استفاده هم زمان از وسایل برقی پرمصرف، نقشی کلیدی در عبور موفق از تابستان خواهد داشت.

ناظریان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و مانور‌های ضربتی پایش مصرف برق در سطح کلانشهر تهران، تمام توان خود را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق طی تابستان ۱۴۰۴ همچون گذشته به کار بسته است.