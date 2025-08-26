به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»، بر اساس داده‌های بانک دولتی پاکستان (SBP) این کشور در ماه جولای ۲۰۲۵ حدود ۲۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد، در حالی‌که این رقم در جولای سال گذشته ۱۹۵ میلیون دلار بود. ورود سرمایه‌ها به ۳۱۷ میلیون دلار رسید و خروج سرمایه‌ها به ۱۰۹ میلیون دلار محدود شد.

پاکستان در سال مالی گذشته (FY۲۵) با جذب ۲.۴۵۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد بی‌سابقه ۱۱۰ درصدی را تجربه کرد. این رکورد چشمگیر عمدتاً حاصل ورود سرمایه‌های چینی بود و اکنون کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این شتاب مثبت در سال مالی جاری نیز ادامه یابد. آنان می‌گویند: «با بهبود شاخص‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران در حال تقویت است و پاکستان به تدریج به یک مقصد جذاب در منطقه تبدیل می‌شود».

از نظر کشوری، چین با ۵۱ میلیون دلار، کانادا با ۳۶ میلیون دلار و سوئیس با ۲۱ میلیون دلار در جولای ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در پاکستان بودند. اگرچه سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی (FPI) با خروج ۳۴ میلیون دلاری مواجه شد و سرمایه‌گذاری خالص خارجی کشور نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد کاهش یافت، اما کارشناسان این نوسانات را طبیعی دانسته و بر ظرفیت رو به رشد پاکستان برای تداوم جذب سرمایه‌های پایدار تأکید دارند.

در سطح منطقه‌ای، تحلیلگران معتقدند تجربه پاکستان در تثبیت اقتصاد و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند برای دیگر کشور‌های همسایه که با چالش‌های مشابه روبه‌رو هستند، الگویی الهام‌بخش باشد. همچنین سررسید اوراق قرضه یوروباند به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار در سال جاری، فرصتی برای مدیریت بهتر بدهی و صدور اوراق جدید فراهم می‌آورد که می‌تواند موقعیت پاکستان در بازار‌های مالی بین‌المللی را تقویت کند.