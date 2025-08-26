پخش زنده
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت تبیین سیره شهدا و نقش آنان در حفظ وحدت ملی، بر تولید محتوای فاخر و اثرگذار تأکید کرد و خواستار بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای مقابله با جنگ روایتها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی سههزار شهید خراسانشمالی، نشست کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی این رویداد مهم با حضور مسئولان سپاه و صداوسیمای استان برگزار شد.
سردار حسین اکبری، در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه این کنگره، بر ضرورت معرفی دقیق و عمیق شهدای استان تأکید کرد و گفت: شهدا چراغ راه ملتاند و ستونهای استوار هویت ملی ما هستند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که نسل جدید با این الگوهای بیبدیل آشنا شود، زیرا معرفی شهدا، نه فقط یک وظیفه فرهنگی، بلکه یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است.
یادآوری رشادتهای شهدا سپری در مقابل توطئه های دشمن
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) استان با اشاره به شرایط حساس منطقهای و جهانی، افزود: قدرتهای استعمارگر و دشمنان قسمخورده ایران، با طراحی نقشههای پیچیده و جنگهای ترکیبی، به دنبال تضعیف وحدت ملی و تجزیه ایران عزیز هستند. در چنین شرایطی، یادآوری رشادتهای شهدا و تبیین آرمانهای آنان، میتواند همچون سپری در برابر این توطئهها عمل کند.
سردار اکبری همچنین بر نقش رسانهها در مقابله با جنگ روایتها تأکید کرد و گفت: امروز دشمن با ابزار رسانه، تحریف تاریخ و وارونهنمایی واقعیتها، به میدان آمده است. ما باید با تولید محتوای فاخر، مستندهای دقیق و روایتهای زنده از زندگی شهدا، در این نبرد نرم پیروز شویم.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت وحدت اقوام، مذاهب و جریانهای مختلف کشور، تاکید کرد: شهدا از همه اقوام و مذاهب بودند؛ ترک، کرد، بلوچ، فارس، ترکمن، شیعه و سنی. آنها در کنار هم، برای دفاع از ایران اسلامی جان دادند.
رسانه استان آماده پوشش همه جانبه کنگره ۳ هزار شهید
در ادامه این نشست، مدیرکل صداوسیمای خراسانشمالی و رئیس کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی کنگره، ضمن اعلام آمادگی کامل رسانه استانی برای پوشش همهجانبه این رویداد ملی، گفت: صداوسیمای استان از ماهها پیش تولید گزارشها، مستندها و برنامههای ویژهای را در حوزه پاسداشت شهدا آغاز کرده و این روند تا پایان کنگره ادامه خواهد داشت.
رضا واعظی، گفت: ما در این مسیر، نهتنها بهعنوان یک رسانه، بلکه بهعنوان متولی اصلی کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی، مسئولیت سنگینی در انتقال پیام شهدا و انعکاس ابعاد مختلف کنگره داریم.
تولید مستندهای تلویزیونی
واعظی با اشاره به ظرفیتهای گسترده رسانهای استان، افزود: همه بخشهای صدا، سیما، خبر و فضای مجازی بسیج شدهاند تا بتوانیم با نگاهی جامع، روایتگر حماسه
شهدا باشیم، از تولید مستندهای تلویزیونی و گزارشهای خبری گرفته تا طراحی پویشهای مردمی در شبکههای اجتماعی، همه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین بر ضرورت تعامل با رسانههای ملی و منطقهای تأکید کرد و گفت: برای اینکه پیام کنگره فراتر از مرزهای استان شنیده شود، باید از ظرفیت رسانههای ملی بهرهمند شویم. در همین راستا، رایزنیهایی با شبکههای سراسری انجام شده و امیدواریم بتوانیم پوشش زنده اجلاسیهها و گفتوگو با خانوادههای شهدا را در سطح ملی نیز داشته باشیم.
واعظی تاکید کرد: کنگره سههزار شهید، تنها یک رویداد نیست؛ بلکه یک فرصت تاریخی برای بازخوانی هویت انقلابی، تقویت وحدت ملی و انتقال فرهنگ ایثار به نسلهای آینده است، رسانهها باید با همه توان، در این مسیر نقشآفرینی کنند.
در پایان این نشست، اعضای کمیته ارتباطات و اطلاعرسانی با تأکید بر همافزایی میان نهادهای فرهنگی و رسانهای استان، خواستار تولید محتوای چندرسانهای با محوریت شهدا، پوشش خبری کامل اجلاسیهها، و بهرهگیری از ظرفیت مردمی در روایتگری شدند.
دومین کنگره ملی سههزار شهید استان خراسانشمالی قرار است در آبانماه سال جاری برگزار شود و شامل چندین اجلاسیه تخصصی از جمله اجلاسیه شهدای فرهنگی، دانشآموزی، وحدت، بانوان و اقوام خواهد بود. همچنین نمایشگاههای فرهنگی، یادمانهای شهدا و برنامههای هنری نیز در حاشیه کنگره برگزار میشود.