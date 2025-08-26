مسابقات والیبال چین و مصر و دو دیدار از هفته دوم فوتبال لیگ برتر ایران، از شبکه ورزش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در ادامه پوشش زنده رقابت‌های والیبال زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۲:۳۰ در پنجمین روز از مرحله مقدماتی گروهی، رقابت بین دو تیم والیبال مردان زیر ۲۱ سال چین و مصر را در قالب برنامه «مثبت ورزش»، با گزارشگری مهدی دیوی، به صورت مستقیم پخش می‌کند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در پنجمین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان امروز از ساعت ۶:۳۰ به مصاف لهستان رفت و موفق به شکست لهستان شد تا به عنوان تیم صدرنشین گروه دوم به مرحله پلی آف صعود کند.

شبکه ورزش دو دیدار از رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشورمان را امشب بین تیم‌های مس رفسنجان و تراکتور در ساعت ۱۹ و فولاد و ملوان در ساعت ۲۱ با گزارش اختصاصی و در قالب برنامه زنده «شب‌های فوتبالی: پخش می کند.

این دیدار‌ها به ترتیب در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان و ورزشگاه شهدای فولاد اهواز برگزار می‌شود.