معاون سیمای رسانه ملی، در بازدید از پشت صحنه مجموعه «الگوریتم»، با تأکید بر اهمیت این مجموعه، آن را یکی از بزرگ‌ترین تولیدات پلیسی تاریخ تلویزیون دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی، با همراهی سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم و محمدرحیم لیوانی مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی، از مراحل ساخت مجموعه تلویزیونی «الگوریتم» بازدید کردند.

مجموعه «الگوریتم» به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری در مرکز سیمافیلم در حال تولید است. این مجموعه تلویزیونی با نویسندگی آرش قادری، در گونه حادثه‌ای ـ پلیسی ساخته می‌شود و به موضوع تأمین مالی گروه‌های تروریستی و همکاری نهاد‌های امنیتی و پلیس در مقابله با این پدیده می‌پردازد.

برمهانی در جریان این بازدید، «الگوریتم» را یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پلیسی تلویزیون خواند و افزود: این مجموعه نمونه‌ای از همکاری قرارگاهی میان نیروی انتظامی و سازمان صداوسیماست و انتظار می‌رود هم‌زمان با هفته نیروی انتظامی پخش شود.

سردار منتظرالمهدی نیز با اشاره به پیشرفت حدود ۸۰ درصدی فیلمبرداری این مجموعه گفت: «الگوریتم» یک بیگ‌پروداکشن است که در چند کشور خارجی و استان‌های مختلف ایران فیلمبرداری شده است و علاوه بر قصه جذاب پلیسی، کارکرد آموزشی و پیشگیرانه برای شهروندان خواهد داشت.

از جمله بازیگران این مجموعه می‌توان به امیرعلی دانایی، امیرکاوه آهنین‌جان، سولماز غنی، علیرضا رئیسی، مهدی زمین‌پرداز و وندا جعفری اشاره کرد.