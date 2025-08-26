به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، نمایشگاه توانمندی‌های زنان روستایی روز شنبه ۴ شهریور ماه در محوطه سالن آمفی‌تئاتر ساختمان شماره دو سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ارومیه آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با هدف معرفی دستاورد‌ها و تولیدات زنان روستایی و عشایری استان برپا شده و تا ساعت ۱۲ روز شنبه چهارم شهریورماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه ۵ شهریور تا ۹ شهریور (به‌جز ایام تعطیل) همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

در این نمایشگاه محصولات متنوعی از جمله صنایع‌دستی، فرآورده‌های محلی، محصولات کشاورزی و هنر‌های بومی زنان روستایی به نمایش گذاشته شده است.