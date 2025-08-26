به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی صفی خانی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان با تبریک هفته دولت گفت: باتوجه به برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در زمینه تامین سرویس مدارس، تاکنون ۴۰ شرکت حمل و نقل دارای مجوز و پروانه فعالیت به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به توزیع و نصب نرخنامه سرویس مدارس به صورت نمادین در مدارس نواحی دو و سه اهواز، افزود: به تعداد همه مدارس فعال در اهواز نرخنامه چاپ شده است و باید در معرض دید والدین نصب شود.