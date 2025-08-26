

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم جشن تولد مدال آوران المپیکی کشورمان در ماه‌های خرداد، تیر و مردادماه به احترام قهرمانان فقید درگذشته کشورمان مرحوم امامعلی حبیبی و مرحوم رضا سوخته سرایی با یک دقیقه سکوت حاضرین در تالار پارالمپیک آغاز شد.

به همت موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک و به منظور تکریم از مدال آوران ادوار مختلف المپیک مراسمی در ماه تولد این مدل آوران برگزار می‌شود که با توجه به همزمانی متولدین خرداد، تیر و مرداد با ماه‌های عزاداری محرم و صفر، مراسم جشن تولد متولدین این ماه‌ها با حضور این قهرمانان، خانواده‌هایشان و مسئولین فدراسیون‌های مربوطه امروز در محل تالار پارالمپیک برگزار شد.