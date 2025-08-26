پخش زنده
دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارکهای علم و فناوری کشور با حضور رئیس سازمان سینمایی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در دومین رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی پارکهای علم و فناوری کشور با اشاره به اینکه امروز سینما در قلب صنایع خلاق قرار دارد به ساختار اقتصاد صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: اگر در گذشته صنایعی همچون نفت، پتروشیمی و حاملهای انرژی نقش پر رنگی در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها داشته است، اما بر اساس گزارشهای بینالمللی، صنعت سینما در کنار سایر صنایع یکی از ارکان اصلی و جزء صنایع خلاق است که پیوند دهنده صنعت، هنر و رسانه است و نقش مهمی در سیاستگذاری فرهنگی دارد.
وی با تشریح جایگاه سینما در بین صنایع خلاق افزود: نقش سینما همانند یک صنعت مادر است که هم خود اثر خلق میکند و هم خلاق است و میتواند طیف وسیعی از صنایع و هنرها را فعال کرده و ارتقا دهد.
فریدزاده ادامه داد: از ادبیات، موسیقی، طراحی صحنه و لباس تا گردشگری و برندینگ شهری در سینما دیده میشود. از سویی دیگر سینما، هنری صنعتی و ترکیبی که در آن هم افزایی فناوری، هنرهای مختلف و علوم انسانی را شاهد هستیم.
رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه سینما میتواند موتور و نیروی محرکه و پیشران سایر صنایع و هنرهای خلاق باشد، عنوان کرد: سینما را میتوان همچون جنگلی در زیست بوم گسترده صنایع خلاق دانست. جنگلی زنده و پویا که ریشهای عمیق در هنر و فرهنگ کشور دارد و هر روز شاخههای جدیدی را در خود میپروراند.
وی بیان کرد: امروز شاهد همزیستی فناوریهای نو ظهور همچون vr و nft در سینما با هنرهای قدیمی هستیم و این امر نشان میدهد که سینما میتواند پیوند دهنده تمامی گونهها و انواع جدید خلاقیت و سیستماتیک در یک اکوسیستم پویا و زنده باشد.
فریدزاده ادامه داد: به عنوان مثال، فیلم کلاسیک ادیسه فضایی ۲۰۰۱ با اینکه در سال ۱۹۶۸ ساخته شد، اما خطر تسلط تکنولوژی بر زندگی انسانها را برای اولین بار در آینده اعلام کرد، هرچند کسی در آن زمان چنین قصهای را باور نکرد.
وی بر رابطه اقتصاد و فرهنگ تاکید کرد و افزود: در حوزه اقتصاد خلاق آنچه باعت تداوم هنر و ایجاد زنجیره خلق اثر میشود توجه به تولید، عرضه و مصرف (مخاطبان) هر اثری است.
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: تنظیمگری اقتصادی برای تضمین پایداری صنعت به همراه شفافیت هزینهها و همچنین حمایت درست فرهنگی برای حمایت از تنوع و کیفیت در محصولات فرهنگی اهمیت بسیاری دارد.
وی به رشد فناوریهای نوین در صنعت سینما و دنیای تصویر اشاره کرد و گفت: پیشرفت رشد پلتفرمهای دیجیتال در کنار گسترش سرویسهای استریم و ظهور هوش مصنوعی نقش بسزایی در صنعت تصویر و سینما داشته و حتی حیات برخی مشاغل سینمایی را مورد تهدید قرار داده و نیازمند بازنگری و بازتعریف شده است.
فریدزاده ادامه داد: امروز مخاطب از حالت انفعالی به حالتی فعال و تعاملی تبدیل شده و حتی با استفاده از فناوریهایی همانند بلاک چین و nft به سمت نوع جدیدی از مالکیت و تولید آثار حرکت کرده است.
وی به تشریح سیاستگذاریهای کشورهای مختلف در جهان در بخش اقتصاد فرهنگ پرداخت و افزود: با نگاهی به نظامها و سیاستگذاری در کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و عربستان مشاهده میکنیم که هریک از این کشورها با ترکیب و نگاهی متفاوت به اقتصاد فرهنگ و فناوریهای پیشرفته توجه کردهاند.
رئیس سازمان سینمایی به چالشها و راهکارهای سیاستگذاری اشاره کرد و ادامه داد: سینما جنگلی زنده است و سیاستگذاران فرهنگی، محیط بانان آن هستند. در کشور ما جمعیت جوان و خلاق، تاریخ، فرهنگ و میراث فرهنگی غنی به عنوان فرصتی کم نظیر محسوب میشوند که باید از آن برای ارتقاء سینما استفاده کرد.
وی اظهار کرد: ناپایداری سیاستها و نبود شفافیت در قانونگذاری، فرآیندهای حمایتی، غفلت از بهره گیری از فناوریهای نوین از جمله تهدیدهای صنعت سینما است.
فریدزاده قاعدهمند شدن سیاستهای فرهنگی، پرهیز از انحصار دولتی نابجا، حفظ تعادل اکوسیستم، استفاده از نوآوریها و فناوریهای روز را به عنوان شروط لازم رشد یک صنعت پایدار دانست و افزود: صنایع خلاق، نیروی محرکه اقتصاد آینده هستند و قطعا صنعت سینما در قلب این منظومه قرار دارد که هم از سایر صنایع تغذیه میکند و هم آنها را به حرکت درمی آورد.