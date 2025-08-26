به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان مهاباد بیش از ۴۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را در مهاباد کشف و ضبط کردند.

سردار رحیم جهانبخش افزود: در راستای مبارزه با مواد مخدر و در پی اخبار دریافتی مبنی بر اینکه افرادی به صورت باند، اقدام به انتقال مواد مخدر به شهرستان مهاباد می کنند، رسیدگی به موضوع در دستور کار اطلاعاتی مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سردار جهانبخش اظهارکرد: پس از بررسی‌های تخصصی و هماهنگی‌های قضائی و رصد مسیرهای تردد، خودروهای مورد استفاده متهمان شناسایی شدند و در نهایت با عملیات ضربتی، خودروهای متهمان توقیف و در بازرسی از آنها مقدار ۴۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

وی گفت: در این خصوص سه دستگاه خودرو توقیف و شش نفرمتهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار جهانبخش اضافه کرد: با توجه به نقش بی بدیل شهروندان در دستاوردهای پلیس، ضروری است همکاری های آنان در این زمینه، بیش از گذشته با مأموران تداوم یابد و هر گونه مورد مشکوکی را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.