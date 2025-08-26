پخش زنده
معترضان صهیونیست بار دیگر خیابانی را در تلآویو مسدود کرده و خواستار توافق آتشبس و تبادل اسرا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معترضان صهیونیست امروز سهشنبه بار دیگر به خیابانها آمدند و در مخالفت با تداوم جنگ خیابان «ایالون» در تلآویو را بستند، معترضین همچنین خواستار اجرای توافق اسرا برای آزادی اسرای خود در غزه شدند.
معترضان صهیونیست با آتش زدن لاستیکها و مسدود کردن مسیر بین تلآویو و حیفا، نسبت به بیتوجهی کابینه نتانیاهو به وضعیت اسرا و مانعتراشیهای او در مسیر دستیابی به توافق اعترض کردند.
معترضین اسرائیلی اخیرا بارها به خیابانها آمدند و اعتراض خود را به تداوم جنگ و اشغال غزه اعلام کردند. آنها معتقدند که نتانیاهو با تصمیم خود برای اشغال غزه جان اسرای این رژیم را به خطر میاندازد.
تجمع معترضان اسرائیلی مقابل خانه وزرای صهیونیست
روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که معترضان اسرائیلی مقابل تعدادی از وزرای این رژیم تجمع کرده و خواستار پایان دادن به جنگ غزه و بازگرداندن اسرای اسرائیلی شدند.
خانوادههای اسرای اسرائیلی نیز به خیابانها آمدند
خانوادههای اسرای صهیونیست در تقاطع «کابری» در فلسطین اشغالی تظاهرات کردند و ضمن مخالفت با تداوم جنگ خواستار اجرای توافق اسرا برای آزادی اسرای خود در غزه شدند.
خانوادههای اسرای اسرائیلی در این تجمع اعتراضی اعلام کردند که زمان آن رسیده که تلاشها برای مانعتراشی در مسیر توافقات را متوقف کنیم. آنها تأکید کردند که هیچ راهی برای پیروزی جز بازگشت ربودهشدگان و پایان جنگ وجود ندارد.
سه روز پیش نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که خانواده اسرای موجود در نوار غزه به همراه تعداد زیادی از فعالان معترض در مقابل محل اقامت نخست وزیر و مناطق مختلف (فلسطین اشغالی) تجمع کردند.
آنها در این تجمعها از نتانیاهو خواستند تا اقدام به امضای توافق مبادله اسرا کند. آنها تاکید کردند اقدام نظامی در غزه میتواند جان اسرا را به خطر انداخته و داشتههای اسرائیل در مذاکرات را از بین ببرد.