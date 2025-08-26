مسئول گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی خوزستان از کشف و معدوم سازی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم سوسیس، کالباس و دیگر مواد خوراکی تاریخ گذشته در اهواز شناسایی و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شهریاری گفت: در گشت تعزیرات حکومتی، در یکی از واحد‌های صنفی ۱۰۵ کیلوگرم سوسیس و کالباس و دیگر اقلام خوراکی و نوشیدنی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف کشف و با حضور بازرسان مرکز بهداشت و سازمان صمت در محل معدوم شدند.

وی افزود: از آنجائیکه سلامت مردم برای ما از اولویت‌های کاری است، بنابراین با دقت، در فروشگاه‌ها به تاریخ مصرف کالا‌ها توجه و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت کالا بلافاصله معدوم و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

شهریاری تاکید کرد: گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی به همراه دستگاه‌های نظارتی به صورت روزانه در سطح استان حضور داشته و با متخلفان برخورد قاطع خواهند کرد، بنابراین از هم استانی‌ها درخواست می‌شود به هنگام خرید کالا‌های مصرفی به تاریخ آن دقت کنند.