معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به منزله ترک فعل محسوب شده و مورد برخورد دادستانی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان برگزار که در آن مشکلات ۲۱ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در حوزه شمال و جنوب استان مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری با اشاره به اینکه عمده مباحث مطرح‌شده مربوط به حوزه بانکی، تسهیلات و محیط زیست بوده است، افزود: در این جلسه ۱۳ طرح در حوزه صمت شمال، ۳ طرح در حوزه صمت جنوب و ۵ طرح در حوزه جهاد کشاورزی شمال کرمان بررسی و برای آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

وی تصریح کرد: همه مصوبات در چارچوب قانون رفع موانع تولید اتخاذ شد تا از توقف فعالیت واحدها و بروز مشکل در حوزه اشتغال جلوگیری شود.