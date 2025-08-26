پخش زنده
استاندار اردبیل گفت: در سایه تعامل و همدلی، امنیت و آرامش کامل در استان برقرار شده است و این همافزایی برای مشارکت پذیری آحاد مردم اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با فرمانده و مدیران فرماندهی انتظامی استان بهمناسبت هفته دولت اظهار کرد: اقدامات نیروی انتظامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، پشتیبان بزرگی برای اقدامات اجرایی و مدیریتی استان بود.
وی افزود: بهبود شاخصهای امیدبخش اجتماعی، نویدبخش افزایش امید و ثبات در جامعه است و همکاری دستگاههای فرهنگی در این زمینه ضروری به نظر میرسد.
استاندار اردبیل با تأکید بر پیگیری چالشهای اجتماعی، همافزایی دولت و فراجای استان در مشارکتپذیری آحاد مردم را امری مهم عنوان کرد.
سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات سال جاری، از آمادگی کامل برای اجرا و اعتلای سیاستهای نظام و دولت خبر داد و گفت: با توجه به برخورد قاطع فراجا با مخلان نظم و امنیت اجتماعی، میزان نزاع دستهجمعی و شرارت در استان کاهش یافته است.