به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دما‌های ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی طی امروز است.

سپس طی چهارشنبه و پنجشنبه کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

همچنین تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان خواهند شد.

با توجه به افزایش رطوبت رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.

در بعد از ظهر روز جاری وزش باد‌ها در بخش‌های شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.