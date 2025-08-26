به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در مرداد ماه امسال ۱۱۳ مورد حادثه داشتیم که نسبت به مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته و بیشترین نوع حادثه مربوط به حوادث ترافیکی و مفقودی بوده است.

اکبری افزود: در این حوادث ۲۹۴ نفر حادثه دیدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل این آمار حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوادث امسال ۱۹۶ نفر مصدوم داشته است کفت: از این تعداد ۳۸ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۱۲ نفر در صحنه حادثه بصورت سرپایی درمان شدند .

وی با بیان اینکه ۱۵ نفر آمار فوتی در مردادماه امسال در صحنه توسط جمعیت هلال احمر به ثبت رسیده است. گفت: بیشترین حوادث استان مربوط به شهرستان‌های قاین و سربیشه است.

اکبری افزود: ۴۰ درصد از حوادث استان مربوط به حوادث ترافیکی بود که واژگونی و تصادف بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی سه پایگاه سربیشه، سه راهی بشرویه و سه راهی کلاته نو بیشترین اعزام به حادثه را داشته است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، افزود: ۵۱۱ نیروی عملیاتی شامل ۲۳۷ داوطلب و ۲۷۴ پرسنل در قالب ۱۸۸ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر استان مشغول خدمت رسانی در مرداد امسال بودند.

اکبری از به کارگیری ۱۷۵ دستگاه از ناوگان خودرویی استان در مرداد امسال توسط جمعیت هلال احمر خبر داد.