در سومین روز هفته دولت، چندین پروژه مهم آبرسانی در تنکابن با حضور مدیرعامل شرکت آبفای مازندران، نماینده مجلس و مسئولان محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سومین روز هفته دولت، پروژه‌های مهمی در حوزه آبرسانی شهرستان تنکابن با حضور مدیرعامل شرکت آبفای استان، نماینده مردم در مجلس و مسئولان شهرستانی افتتاح و عملیات اجرایی چند طرح جدید نیز آغاز شد.

در این مراسم، پروژه تأمین ذخیره و افزایش انتقال آب شرب شهر شیرود با اعتبار ۳۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این طرح شامل احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی است که آب مورد نیاز حدود ۲۰ هزار نفر را تأمین می‌کند.

همچنین عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستای فقیه‌آباد بخش نشتا با احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آغاز شد. این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال برای جمعیت ۷۰۰ نفر طراحی شده است.

از دیگر طرح‌های مهم، پروژه آبرسانی به روستاهای رودگرمحله و پلسرا با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال است که با هدف تأمین ذخیره مطمئن و انتقال آب شرب برای حدود ۵۵۰۰ نفر اجرا می‌شود.

این اقدامات بخشی از تعهد مسئولان استان و شهرستان برای ارتقای امنیت تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق مختلف است که با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی مردم در دستور کار قرار گرفته‌اند.