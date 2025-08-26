پخش زنده
۳۱ درصد کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان در اصفهان تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: این شرکت طبق اساسنامه خود وظیفه برنامهریزی، تولید، تأمین، تدارک، حملونقل و توزیع انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی و ماشینآلات کشاورزی را بر عهده دارد.
رضا نژاد احمدی ادامه داد:۵۰ درصد تولید محصولات کشاورزی جهان به کودهای شیمیایی وابسته است و اگر این کودها به دست کشاورزان نرسد، تولید جهانی غذا تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
وی گفت: تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای استان اصفهان، تأمین ۷۶ هزار و ۹۶۰ تن کود شیمیایی است که شامل ۶۲ هزار و ۵۶۰ تن کود اوره، ۹ هزار و ۳۲ تن کود فسفاته و پنج هزار و ۳۴۸ تن کود پتاسه است.
نژاداحمدی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۱ درصد از این تکلیف محقق شده است، ادامه داد: این آمار شامل ۳۴.۵ درصد کود اوره، ۲۸ درصد کود فسفاته و ۸۲ درصد کود پتاسه است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان افزود: توزیع کودها بر اساس الگوی کشت و از طریق سامانهای اجرا میشود که شفافیت و بهرهوری را افزایش میدهد.
نژاداحمدی به چالشهای موجود در تأمین کود اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی بهویژه کمبود گاز برای پتروشیمیها، تولید کود را در سال گذشته مختل کرد، همچنین افزایش قیمت کود از ۳۹۵ هزار تومان به حدود ۶۹۸ هزار تومان، مشکلات زیادی به وجود آورده است.
وی افزود: با وجود یارانههای دولتی، همچنان ۵۶ درصد هزینه کودها یارانهای است، اما تحریمها و مشکلات اقتصادی، تأمین کود را دشوار کرده است.
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان با اشاره به نقش نظارتی این شرکت، تأکید کرد: کودهای تقلبی و غیراستاندارد میتوانند به اقتصاد کشاورزان و امنیت غذایی کشور آسیب بزنند.
نژاداحمدی گفت: ما با ۱۵۴ کارگزار در استان همکاری میکنیم که کودهای یارانهای را از طریق انبارهای مجاز توزیع میکنند، قاچاق این کودها جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.