کارشناس جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، گفت: ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی با راه اندازی جنگ ترکیبی شناختی به دنبال فشار به ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هادی اعظمی، با اشاره به سالروز اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ گفت: اگرچه متفقین در جنگ جهانی دوم به کشور ما یورش آوردند، اما ایران هرگز به مستعمره تبدیل نشد.
او افزود: امروز نیز نظام سلطه با ابزارهای پیشرفته و جنگ ترکیبی به دنبال همان اهداف گذشته خود است، اما اتحاد ملی و رهبری خردمندانه حضرت آیت الله خامنه ای، سد راه آنها شده است.
هادی اعظمی، گفت: موقعیت ژئوپلیتیکی ایران عامل اصلی هجوم دشمنان بود و با آغاز جنگ جهانی دوم، ایران به دلیل اهمیت راهبردی خود برای ارسال کمکهای نظامی به شوروی، به پل ارتباطی یا همان پل پیروزی متفقین تبدیل شد.
او خاطرنشان کرد: با تشکیل کریدور پارس، تجهیزات و تدارکات به شوروی منتقل می شد و در نهایت، این رویداد منجر به استعفا و تبعید رضاشاه و تشکیل دولت موقت شد.
هادی اعظمی، تأکید کرد: با وجود اشغال و فشار قدرتهای جهانی، کشور ایران برخلاف بسیاری از کشورها، استقلال خود را حفظ کرد و سوم شهریور فرصتی برای بازخوانی این واقعیت است که ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی همیشه در کانون توجه قدرتها بوده و خواهد بود.
او گفت: امروز شرایط جهان متفاوت تر است، اما هدف کشورهای استکباری و نظام سلطه همان است، نظام سلطه با مدیریت امریکا و همراهی رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی، علیه ایران جنگ ترکیبی و شناختی به راه انداخته است و این جنگ محدود به تهدیدات سختافزاری نیست، بلکه ابزارهای اقتصادی، رسانهای، سیاسی و عملیات روانی هم به کار گرفته شده تا ایران را به تسلیم وادار کنند و حتی تجزیه کشور را دنبال نماید.
هادی اعظمی، تصریح کرد: در دو ماه گذشته، شاهد فشارها بودیم، اما ملت ایران اسلامی و نیروهای مسلح سیلی محکمی به این تهدیدها وارد شد و با رهبری خردمندانه، توان نیروهای مسلح و اتحاد ملی، این تهدیدات ناکام ماند و استقلال کشور همچنان پابرجاست.
او به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، اشاره کرد و گفت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اتحاد مقدس میان مردم، نیروهای مسلح و قوای کشور توانسته است توطئههای دشمن را خنثی کند. امروز ایران نهتنها وجبی از خاک خود را از دست نداده، بلکه در برابر پیچیدهترین تهدیدها ایستاده است.
اعظمی افزود: با استمرار اتحاد، همراهی مردم و رهبری خردمندانه، تهدیدات دشمن دفع می شود و مسیر پیشرفت، اقتدار و توسعه کشور نیز تداوم یافت.