رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: امسال مشارکت واحد‌های تولیدی در مراسم روز ملی صنعت و معدن با رشدی حدود دو برابری به بیش از ۱۳۰۰ واحد رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۷۵۰ واحد بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس حسینی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به نقش کلیدی صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی، اشتغال و استقلال اقتصادی کشور؛ گفت: صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به نام‌گذاری دهم تیر به عنوان روز ملی صنعت و معدن در تقویم رسمی کشور و برگزاری سالانه مراسم گرامیداشت این روز، افزود: امسال به علت شرایط ناشی از جنگ رژیم صهیونی بر ضد مردم ایران، برگزاری این مراسم به تعویق افتاد و امروز برگزار می‌شود.

حسینی افزود: ستاد گرامیداشت روز صنعت و معدن از بهمن‌ با تشکیل ۶ کمیته فعالیت خود را آغاز کرد که پیرو آن ۲۶ جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم برگزار شد. همچنین در کمیته برگزیدگان، ۲ جلسه نهایی برای انتخاب برگزیدگان برگزار شد.

وی ادامه داد: در سطح استانی نیز ۱۸۶ جلسه کمیته داشتیم که مراسم روز صنعت و معدن نیز از ۸ شهریور تا پایان مهر در سطح استانی نیز برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه امسال از ۷۹ واحد نمونه ملی قدردانی خواهد شد، گفت: از واحد‌های نمونه در ۱۷ رشته مختلف از جمله بانوی کارآفرین، جوان نمونه کارآفرین، پیشکسوت کارآفرین، شهرک صنعتی نمونه و خوشه صنعتی نمونه با حضور رئیس جمهور قدردانی می شود.

حسینی با اشاره به تمایزات مراسم امسال نسبت به سال‌های گذشته، گفت: امسال برای اولین بار دو حوزه پتروشیمی و خدمات پس از فروش نیز در سطح ملی معرفی می‌شوند.

وی شاخص مسئولیت اجتماعی را به عنوان یکی از معیار‌های انتخاب شرکت‌های برتر در این دوره معرفی کرد و گفت: همان‌قدر که سودآوری برای یک بنگاه مهم است، توجه به جامعه و مسائل زیست‌محیطی نیز اهمیت دارد.

به گفته حسینی، امسال در مراسم روز ملی صنعت و معدن از زوج کارآفرین نیز قدردانی خواهد شد.

مشاور وزیر صمت افزود: از دیگر ویژگی‌های جدید مراسم امسال، تمرکز بر فعالان اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، تدوین شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی در فرآیند انتخاب و رونمایی از چهارچوب مسئولیت اجتماعی وزارت صمت است.

وی با بیان اینکه ناترازی چالش اصلی صنعت کشور است، ابراز امیدواری کرد که این ناترازی با کمک متولیان صنعتی مرتفع شده و صنعت در این زمینه به خودکفایی برسد.

حسینی همچنین از ایجاد ۱۰۸۵ مگاوات ظرفیت برق توسط صنعتگران در سال اول دولت چهاردهم از طریق ایجاد نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: این نشان‌دهنده گام‌های موثر صنعت در این زمینه است و امیدواریم این روند را توسعه دهیم تا صنعت بتواند برق مورد نیاز خود را تامین کند و از شبکه بی‌نیاز شود.

وی برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن را نمادی از وفاق در جامعه دانست و افزود: این مراسم به همت بخش خصوصی برگزار می‌شود و ۸ تشکل بخش خصوصی در فرآیند برگزاری این مراسم نقش داشته‌اند تا برگزیدگان را در سطح کشور شناسایی و معرفی کنند.

حسینی در پایان تاکید کرد: امیدواریم در ادامه، چالش‌های صنعت و معدن کشور به عنوان پایه اصلی تولید ناخالص ملی مرتفع شود و شاهد نقش موثر آن در اقتصاد ملی باشیم.