به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نیروگاه رامین، بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور با بیش از ۴۵ سال قدمت در شهرستان باوی و در نزدیکی شهر اهواز مرکز استان خوزستان قرار دارد.

نیروگاه رامین اهواز دارای ۶ توربین بخار است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و همچنین تقویت، تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور ایفاء می‌کند.

محسن حافظی بیرگانی، مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز گفت: در پنج نخست سال جاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار مگاوات برق و در شرایط هوای بسیار گرم توسط کارکنان و متخصصان در این نیروگاه تولید شده است.

وی با بیان اینکه بیشتر قطعات نیروگاه رامین توسط متخصصان داخلی و با بهره گیری از دانش بومی تولید می‌شود، افزود: از تمامی شهروندان درخواست می‌شود جهت تامین برق پایدار به الگوی مصرف توجه نمایند.