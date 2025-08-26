با هدف ارتقای زیرساخت‌های نظارتی و تسهیل در روند ترانزیت، جانمایی و تحویل زمین برای احداث دستگاه ایکس‌ری کامیونی در قالب طرح جامع پایانه مرزی تمرچین انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به دنبال این اقدام، عملیات اجرایی پروژه ساخت ساختمان دستگاه ایکس‌ری کامیونی در محوطه الحاقی پایانه مرزی تمرچین رسماً آغاز گردید. این پروژه از جمله طرح‌های مهم در راستای افزایش ضریب امنیتی، تسریع فرآیند‌های گمرکی و ارتقای سطح خدمات در مرز بین‌المللی تمرچین به شمار می‌رود.

با بهره‌برداری از این دستگاه و ساختمان جانبی آن، ضمن ایجاد بستر مناسب برای کنترل و بازرسی محموله‌های ترانزیتی، گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی منطقه برداشته خواهد شد.