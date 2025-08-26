به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رضا بنی اسدی فر در تشریح این خبر گفت: همکاران پلیس راه‌آهن کشور در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت ریلی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح حوزه استحفاظی به‌همراه عوامل پلیس امنیت اقتصادی، حین کنترل کالا‌ها در انبار‌های یک شرکت خصوصی معروف که به افراد حقیقی اجاره داده شده بود، به اموالی که فاقد مدارک مثبته ثبت در سامانه جامع انبار‌ها و سازمان صمت بودند، مشکوک شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: در بازرسی به عمل آمده از محموله موصوف و بررسی اسناد، ۱۶۷ قلم انواع لوازم خانگی فاقد مدارک مثبته، کشف و ضبط شد.

سردار بنی اسدی فر در پایان خاطرنشان کرد: کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه که ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال برآورد شده ضبط و در این خصوص پرونده تشکیل و تحویل مرجع قضایی قرار گرفت.