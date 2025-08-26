پخش زنده
فرماندار شهرستان بوکان از ایجاد بازارچه دائمی برای عرضه محصولات زنان کارآفرین و سرپرست خانوار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، درراستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوارنشستی به منظور بررسی مشکلات و چالشهای موجود در زمینههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برگزار گردید و فرصتی برای بیان دغدغههای بانوان و ارائه پیشنهادات عملی برای توسعه کسبوکارهای خانگی و کارآفرینی در شهرستان فراهم شد.
خشایارصنعتی فرماندار شهرستان بوکان در این نشست گفت: در راستای توسعه فرصتهای اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار، مقرر شده است که با پیگیری شورای شهر از طریق شهرداری بخشی از پارک بانوان به عنوان محل دائمی غرفههای عرضه کالا برای این بانوان اختصاص یابد. این پروژه با هدف ایجاد بازارچههای خو اتکائی و دائمی برای عرضه محصولات زنان کارآفرین و سرپرست خانوار در دست اقدام است و به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
در ادامه صنعتی با اشاره به اهمیت نقش بانوان بعد از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف توسعه اجتماعی و اقتصادی، گفت: دولت و نهادهای اجرایی میتوانند به عنوان حامیان بانوان کارآفرین و فعال در عرصههای مختلف اقتصادی عمل کنند.
وی افزود:این حمایتها میتواند از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی، آموزشهای تخصصی، و رفع موانع اداری و قانونی باشد. زنان در تمام عرصهها توانستهاند ثابت کنند که میتوانند در کنار مردان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند.
فرمانداربوکان اظهار داشت: امروزه زنان با ابتکار و پشتکار خود در زمینههای مختلف کسبوکار موفق عمل کردهاند و مسئولین موظفند با ارائه تسهیلات و امکانات، از این روند حمایت نمایند تا زنان در تمامی مراحل کار و کسب خود بتوانند با موفقیت پیش بروند.