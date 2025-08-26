پخش زنده
با اجرای طرحهای خورشیدی و بادی در سربیشه، ظرفیت تولید برق این شهرستان به ۳۰ مگاوات رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان سربیشه در برنامه دروازه دولت صدا و سیمای استان گفت: با بهرهبرداری از ۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی و ۱۰ مگاوات انرژی بادی در شهرستان، اکنون مجموع تولید برق تجدیدپذیر سربیشه ۳۰ مگاوات است؛ ضمن اینکه مذاکرات برای جذب سرمایهگذار جهت تولید ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی دیگر نیز در جریان است.
میرزاجانی با بیان اینکه شهرستان سربیشه دارای ظرفیت بالای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو است، افزود: با احتساب ۷ مگاوات طرحهای قبلی و ۳ مگاوات طرحهای جزئی، اکنون شهرستان توان تولید ۲۰ مگاوات انرژی خورشیدی را دارد و با افزایش ظرفیت تولید برق بادی به ۱۰ مگاوات در درح، فرصت مناسبی برای توسعه پایدار و اشتغال در منطقه ایجاد شده است.
وی گفت: برای تزریق این حجم از انرژی تولیدی به شبکه برق نیاز به تقویت زیرساختها وجود دارد که انتظار میرود سرمایهگذاران و وزارتخانههای مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهند.
فرماندار شهرستان سربیشه به هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته ۹۸ طرح با اعتبار ۶۲۷ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان کلنگزنی و یا به بهرهبرداری رسیده و میرسد.
میرزاجانی افزود: با توجه به اینکه ۶۵ درصد جمعیت شهرستان را روستاییان و عشایر تشکیل میدهند، ۷۲ طرح با ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار به این قشر اختصاص یافته است و همچنین ۱۸ طرح با ۸۹ میلیارد تومان در حوزه شهری اجرا شده و مابقی طرحها نیز به بخش عشایری مربوط میشود.
وی با بیان اینکه شهرستان سربیشه دارای مرز رسمی ماهیرود است که دروازه تجاری ایران به افغانستان محسوب میشود و ۳۸ درصد صادرات کشور از این مرز صورت میگیرد گفت: این مرز در هفته دولت امسال شاهد اجرای چند طرح از جمله سایت ذخیرهسازی کربن با ۵۵ میلیارد تومان، مجموعه اقامتی رفاهی با ۸ میلیارد تومان، سایت اداری با ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و کلنگزنی سردخانهای با ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
فرماندار شهرستان سربیشه همچنین با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری این شهرستان افزود: روستاهای ماخونیک و چنشت از جمله شاخصترین روستاهای گردشگری شهرستان هستند؛ در این راستا هیئت اندیشهورز فعال شده و بر معرفی و تکمیل زیرساختهای این دو روستا تمرکز شده است تا به مقاصد اصلی گردشگری تبدیل شوند.