جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی اسکیت، در رشته اینلاین فری استایل اعلام شد و ورزشکاران ایران توانستند در جمع ۱۰ نفر برتر این رنکینگ جای داشته باشند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر این اساس در رده سنی بزرگسالان، امیر محمد سواری که پیش از این در رتبه ۲۷ جهان قرار داشت، با جهشی ۲۳ پله‌ای، به جایگاه چهارم آمد.

همچنین در این رده‌بندی رضا لسانی دیگر نماینده کشورمان، در رده بندی جدید از رده ۴۱ دنیا به رده پنجم ارتقا پیدا کرد.

در این رده‌بندی، اسکیت‌بازان کشور‌های اسپانیا، چین تایپه و فرانسه جایگاه اول تا سومی را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش بانوان هم، ترانه احمدی و رومینا سالک ۲ نماینده شایسته ایران که پیش از این در جایگاه‌های ۲۹ و ۴۴ قرار داشتند، توانستند به جایگاه ششم و هفتم رنکینگ جهانی صعود کنند.

ورزشکاری از چین‌تایپه صدر این رده را در اختیار دارد.