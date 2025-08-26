در پی درگذشت امامعلی حبیبی و رضا سوخته‌سرایی از پهلوانان و کشتی‌گیران نامدار کشورمان، آقای عارف در پیام‌های جداگانه‌ای این دو ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام تسلیت دکتر عارف به مناسبت درگذشت امامعلی حبیبی آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت پیشکسوت و اسطوره کشتی ایران، جناب آقای امامعلی حبیبی، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

خدمات ماندگار ایشان نه تنها در عرصه ورزش، بلکه در تربیت نسل جوان و ترویج فرهنگ پهلوانی، اخلاق و تعهد به کشور، الهام‌بخش خواهد بود. فقدان این شخصیت برجسته، مطمئنا ضایعه‌ای برای جامعه ورزش کشور است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خاندان محترم حبیبی، جامعه ورزش، مردم پهلوان‌پرور استان مازندران و همه دوستداران آن مرحوم، از خداوند متعال برای روح بزرگ آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان معزز صبر و آرامش مسئلت دارم.

همچنین متن پیام معاون اول رئیس‌جمهور به مناسبت درگذشت رضا سوخته‌سرایی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پهلوان نامدار کشورمان، رضا سوخته‌سرایی موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

ایشان از افتخارآفرینان عرصه ورزش به‌ویژه کشتی ایران بود که با تلاش، تعصب و اخلاق پهلوانی، نام میهن عزیزمان را در میادین ورزشی بلندآوازه ساخت و در خاطره مردم شریف ایران جاودانه خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز سوخته سرایی، جامعه ورزش کشور، به‌ویژه اهالی کشتی و مردم قدرشناس استان گلستان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.