عماد محمدی در دیدار با فرمانده سپاه ثارلله استان از برنامهریزی برای راه اندازی یک شورای مشورتی برای پرداختن به رویدادها، لایهها و چالشهای مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در این دیدار فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه با عملیات روانی و سیاهنمایی به دنبال دوقطبی کردن جامعه است.
سردار محمدعلی نظری با بیان این مطلب در نشست هماندیشی با مدیر کل و معاونان صدا و سیمای مرکز کرمان گفت در این جنگ نرم که دشمن از رسانههای معاند و فضای مجازی با تمام توان بهره میگیرد نقش صدا و سیما و رسانههای داخلی در مقابله با دسیسهافکنی دشمن بسیار با اهمیت است
فرمانده سپاه ثارالله با ابراز خرسندی از انتصاب یک فرد بومی و رسانهای به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان گفت در ایام محرم و صفر شاهد عملکرد موثر و مثبت صدا و سیما در انعکاس عزاداریها و ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه بودیم
در این نشست مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان هم گفت انجام رسالتهای محوله در صدا و سیما به عنوان یک امانت ارزشمند است و برای انجام وظایف محول نیاز به همکاری همه ارکان استان به ویژه حمایتهای سپاه ثارالله داریم.
عماد محمدی گفت باید از ظرفیتهای مختلف استان به ویژه در حوزه نیازهای مردم به خوبی بهره گرفت زیرا در صدا و سیمای مرکز کرمان نیروهای چالاک و توانمندی حضور دارند که میتوانند در بخشهای مختلف تحولات مثبتی را در راستای پاسخگویی به مطالبات جامعه فراهم کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای راه اندازی یک شورای مشورتی برای پرداختن به رویدادها، لایهها و چالشهای مختلف استان در قالبهای جدید با بهرهگیری از ظرفیت و نظرات نخبگان جامعه از نسلهای مختلف خبر داد.
در این جلسه همچنین بر تعامل و پاسخگویی مسئولان به رسانهها با هدف رسیدگی به مطالبات مردم در راستای بیان خدمات و تبدیل چالشها به فرصتها تاکید شد.